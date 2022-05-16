На сцене челябинского Театра драмы 16 мая выступят артисты танцевального театра «Фора» из Екатеринбурга. Труппа представит новый спектакль «Майя» — хореографическое размышление о доме, семьи и предопределенности.
Если такое описание кажется вам чересчур абстрактным, то переводим с языка танца на русский. Артисты покажут, все ли счастливые семьи похожи друг на друга и каждая ли несчастливая семья несчастлива по-своему. На сцене появится импровизированный дом, главные герои и несколько верных рук, готовых подхватить во время очередного опасного сальто — крутит его артист на перекладине или в своей душе. Но в смысл можно и не вдумываться, а просто сидеть и восхищаться пластикой, грацией, декорациями и находками хореографа-режиссера.
Театр «Фора» существует уже 22 года, и за это время состав танцовщиков не менялся, представляете!
Выступление театра танца «Фора» состоится 6 мая в 19:00 на сцене Театра драмы им. Наума Орлова.
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