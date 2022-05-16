В Челябинске выступит театр танца из Екатеринбурга

Группа «Фора» представит акробатический спектакль «Майя»

На сцене челябинского Театра драмы 16 мая выступят артисты танцевального театра «Фора» из Екатеринбурга. Труппа представит новый спектакль «Майя» — хореографическое размышление о доме, семьи и предопределенности.



Если такое описание кажется вам чересчур абстрактным, то переводим с языка танца на русский. Артисты покажут, все ли счастливые семьи похожи друг на друга и каждая ли несчастливая семья несчастлива по-своему. На сцене появится импровизированный дом, главные герои и несколько верных рук, готовых подхватить во время очередного опасного сальто — крутит его артист на перекладине или в своей душе. Но в смысл можно и не вдумываться, а просто сидеть и восхищаться пластикой, грацией, декорациями и находками хореографа-режиссера.



Театр «Фора» существует уже 22 года, и за это время состав танцовщиков не менялся, представляете!



Выступление театра танца «Фора» состоится 6 мая в 19:00 на сцене Театра драмы им. Наума Орлова.