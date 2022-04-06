В Челябинске выступит танцевальный коллектив из Донбасса

Коллектив из ДНР едет по России с гастролями

В Челябинске выступит ансамбль песни и танца «Донбасс». Коллектив считается визитной карточкой Донецкой Народной Республики, в 2022 году ему исполняется 85 лет.







Гастроли заслуженного государственного академического ансамбля «Донбасс» начались еще в марте как раз в честь юбилея. Кроме этого, в турне по России отправится Донецкий молодежный театр, Театр оперы и балета им. Соловьяненко и Донецкий театр кукол. Знакомство с культурой Донбасса пройдет в 54 городах.





Выступление ансамбля песни и танца «Донбасс» пройдет 24 апреля в Концертном зале им. Прокофьева.