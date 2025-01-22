В Челябинске выступит скрипач с мировым именем Вадим Репин

Он сыграет под аккомпанемент Московского государственного симфонического оркестра

Челябинцы услышат произведения Вагнера и Римского-Корсакова в исполнении музыкантов из Москвы. На сцене концертного зала имени Прокофьева 12 февраля выступят Московский симфонический оркестр и народный артист России Вадим Репин. Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В программе концерта (6+) — увертюра к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера, концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор Макса Бруха и симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.

«Отмечу, что московский государственный симфонический оркестр выступит под руководством Ивана Рудина. В творческом багаже коллектива — выступления на крупнейших площадках нашей страны, гастроли по городам России, странам Европы и Азии, участие в международных фестивалях и в последнем концертном туре оперной дивы Монсеррат Кабалье», — добавил Алексей Бетехтин.

Главной скрипкой концерта станет Вадим Репин. С 14 лет он гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, а год спустя — в нью-йоркском Карнеги-холле. Наряду с Ростроповичем и Кабалье является лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la Musique Classique. Примечательно, что играет скрипач на инструменте работы Николо Амати, созданном в 1664 году.