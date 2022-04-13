В Челябинске выступит симфонический оркестр Валерия Гергиева

Концерт прославленного коллектива состоится на сцене Театра драмы

30 апреля в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова с концертом выступит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Ведущие музыкальные критики Европы, Америки и Азии считают его одним из лучших в мире.



Мировые музыкальные журналы и обозреватели ценят оркестр за мастерское владение любым жанром симфонической музыки, умение быстро осваивать даже самые сложные партии. Музыканты выступали в крупнейших концертных залах мира: в Опере Сан-Франциско, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, Кеннеди-центре и на Эдинбургском фестивале. Оркестр Валерия Гергиева играл даже в древнем амфитеатре в Пальмире.





В Челябинске музыканты сыграют классические сочинения композитора-символиста Александра Скрябина, который одним из первых начал в композициях ассоциировать звуки с цветами, и музыку Родиона Щедрина, который в 2022 году отпразднует девяностолетие.

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в Челябинске пройдет 30 апреля в Театре драмы имени Наума Орлова в 15:00.