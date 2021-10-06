В Челябинске выступит Российский национальный оркестр

Один из ведущих отечественных симфонических коллективов представит свою программу в областной филармонии

9 октября в Челябинской филармонии выступит самый титулованный и знаменитый оркестр России, первый из отечественных коллективов обладатель премии «Грэмми» — Российский национальный оркестр. Европейский музыкальный журнал Gramophone включил его в двадцатку лучших оркестров мира.



Концерт пройдет в двух отделениях. Прозвучит отборная классика: Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского и Четвертая симфония Бетховена.

Дирижер оркестра — Сергей Смбатян, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении и Детского оркестра ЮНИСЕФ. Солирует стипендиат Фонда Владимира Спивакова скрипачка София Яковенко.

Основан Национальный оркестр Михаилом Плетневым, выдающимся пианистом и дирижером, более тридцати лет назад. За свою историю обрел международную известность, признание публики и критики.

В Челябинске концерт пройдет в рамках «Всероссийских филармонические сезонов», музыканты приедут, выступив в Екатеринбурге (6 октября) и Кургане (8 октября).

Большая часть билетов уже продана. Концерт пройдет в Зале имени Прокофьева. Начало — в 18:00.