В Челябинске выступит рок-музыкант Сергей Мазаев. С кларнетом

В понедельник, 22 ноября, в Челябинской филармонии состоится концерт «Классика без кодекса»

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Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, кларнетист по образованию, выступит в Концертном зале имени Прокофьева с одним из самых известных кларнетистов мира Игорем Федоровым и Уральским духовым оркестром. В программе классика, джаз, хиты из репертуара Фрэнка Синатры и «Морального кодекса».

С этой программой два таких разных музыканта выступают не один год, и в Челябинске в 2012 году был концерт в рамках фестиваля «Дни высокой музыки». Сергей Мазаев, известный широкой публике как рок-музыкант, начинал классически: он получил музыкальное образование по классу кларнета.

«В то время как многие представители академического искусства переходят в разряд популярных исполнителей, он проделывает обратный путь. Обращается к классической музыке. Это уникальное явление не только для отечественной, но и для мировой сцены. И я надеюсь, что имя Сергея Мазаева привлечет к классике более широкую аудиторию», — говорил о нем один из самых авторитетных российских музыкальных критиков, публицист Святослав Бэлза.

Игорь Федоров — один из немногих в мире кларнетистов, занимающихся исключительно сольной деятельностью. Музыкант выступал перед королевой Великобритании Елизаветой II, Папой Римским Иоанном Павлом II, принцем Майклом Кентским, играл в «Барбикан-холле» в Лондоне, «Карнеги-холле» в Нью-Йорке, «Сантори-холле» в Токио. Среди его партнеров по джазовым программам Денис Мацуев, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов.

В Челябинске музыканты выступят с Уральским духовым оркестром Челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова. Начало концерта в 18:30.