В Челябинске выступит оперная певица Альбина Шагимуратова

Вместе с другими вокалистами она исполнит арии и романсы

В Челябинском театре оперы и балета пройдет концерт лауреатов XXVII Международного конкурса вокалистов имени Глинки (12+). Главной звездой вечера станет оперная певица, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова. О предстоящем празднике музыки рассказали в театре.

На сцену также выйдут меццо-сопрано Екатерина Лукаш, тенор Отабек Назиров, сопрано Екатерина Бегунович, контратенор Иван Бородулин, обладатель специального приза за лучшее исполнение народной песни тенор Иосиф Никитенко. Все они стали победителями Международного конкурса вокалистов, который проходит с 1960 года.

В первом отделении концерта прозвучат романсы «Не называй ее небесной», «Стой, мой верный бурный конь», «Утешение» Михаила Глинки, «Закатилось солнце» Петра Чайковского, «О чем в тиши ночей» Николая Римского-Корсакова, «Жук» Модеста Мусоргского, «Есть одна хорошая песня у соловушки» Георгия Свиридова и другие. Во втором отделении — арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Специальный гость вечера — заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова. Она выступала на Зальцбургском фестивале в партии Царицы ночи в «Волшебной флейте» с Венским филармоническим оркестром под управлением Риккардо Мути, выходила на сцену Метрополитен-оперы, Ковент-Гардена, Ла Скала, Венской государственной оперы, Баварской государственной оперы, Большого театра России.

Концерт состоится 13 марта.