В Челябинске выступит один из самых старых камерных ансамблей мира

Квартет имени Бородина приедет на Южный Урал 17 февраля

В Челябинске 17 февраля состоится концерт одного из старейших камерных ансамблей мира — Квартета имени Бородина (6+). Коллектив, отметивший в 2025 году свое 80-летие, представит южноуральским слушателям программу из произведений Шостаковича и Шуберта, сообщают в Челябинской филармонии.

История ансамбля началась в 1945 году в Московской консерватории. В классе камерного ансамбля профессора Михаила Тэриана собрались студенты Ростислав Дубинский, Владимир Рабей, Юрий Николаевский и Мстислав Ростропович. Уже через год студенческий квартет вошел в штат Московской филармонии, а в 1955-м ему присвоили имя Александра Бородина.

Особое место в истории коллектива занимает творческое содружество со Святославом Рихтером, длившееся более 40 лет. А свыше 30 лет ансамбль работал с Дмитрием Шостаковичем.

В Челябинске музыканты исполнят Струнный квартет № 11 фа минор, соч. 122 и Струнный квартет № 12 ре-бемоль мажор, соч. 133 Шостаковича, а также Струнный квартет № 13 ля минор, ор. 29 («Розамунда») Шуберта. Выступление пройдет в Концертном зале Прокофьева.

Визит коллектива в Челябинск стал возможен благодаря программе Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» и сотрудничеству Челябинской и Московской филармоний.