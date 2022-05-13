В Челябинске выступит незрячий пианист-виртуоз

Финалист шоу «Голос» Олег Аккуратов сыграет вместе с симфоническим оркестром

14 мая в 18:00 в зале им. С. С. Прокофьева состоится концерт Олега Аккуратова и Симфонического оркестра Челябинской области.



Олег Аккуратов — известный пианист, незрячий от рождения. Музыкант обладает абсолютным слухом, невероятной музыкальной памятью и чувством ритма. Несмотря на ограничения по здоровью, Олег смог стать звездой московского джаза, выступал в шоу «Голос», а также работал с Монсеррат Кабалье и Людмилой Гурченко.

В программе челябинского концерта как классика, так и джаз. Например, прозвучат Второй фортепианный концерт Чайковского и авторские композиции музыканта. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Адик Абдурахманов.

Пианист не первый раз играет на челябинской сцене — ранее он участвовал в Фестивале музыкального юмора с Игорем Бутманом, а также выступал с джазовым ансамблем «Уральский диксиленд».

Сейчас в планах — наладить сотрудничество артиста с симфоническим оркестром, вместе музыканты запишут альбом.