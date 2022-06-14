В Челябинске выступит московская инди‑группа «Ничего»

С ребятами сыграет известный челябинский музыкант Денис Соболев

15 июня в музыкальном баре «ФортеПьяно» выступит московская инди-группа «Ничего», которая пустилась в турне по стране с конечной точкой в Екатеринбурге. Мечтательный рок-синти-поп из подмосковного раздолья музыканты исполнят на фестивале Ural Music Night 24 июня.



В Челябинске группа сыграет впервые. В коллабе с ребятами сыграет известный челябинский музыкант Денис Соболев: вместе с друзьями Дмитрием Грисяком (саксофон), Юлей До (клавиши), Михаилом Курденковым (ударные), Ильей Галкиным (перкуссия) и Басей ПП (бас). Денис Соболев заодно представит свой новый альбом, с которым выступит на UMN-2022.



Вход свободный, начало в 20:00.