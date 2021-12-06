В Челябинске выступит мексиканский пианист Маурисио Анейне

В концерте примут участие солистка итальянского театра и Южно-Уральский симфонический оркестр

Маурисио Анейне — именитый маэстро фортепиано из Мексики, который гастролирует с концертами по всему миру. Пианист исполнит в Челябинской филармонии известные композиции Рахманинова, Римского-Корсакова и концерт с оркестром на арабские темы.



На одной сцене с маэстро выступит солистка итальянского театра teatro Umberto Giordano Елизавета Иванова, а сопровождать концерт на фортепиано будет Южно-Уральский симфонический оркестр, который стал проектом года по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение»

Концерт состоится в Концертном зал им. С. С. Прокофьева 7 декабря в 18:30.