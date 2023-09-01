В Челябинске выступит Kickin’ Jass Orchestra

Екатеринбургская группа играет концерт перед стартом джазового феста

Екатеринбургский джаз-банд Kickin’ Jass Orchestra приедет в Челябинск на фестиваль «Какой удивительный мир» и перед его стартом сыграет бесплатный концерт в музыкальном баре «ФортеПьяно».



Это целый оркестр из десяти музыкантов. На трубах, саксофонах, контрабасе, банджо и… стиральной доске они играют энергичный новоорлеанский джаз 1920-х годов. Выступают и на огромных сценах филармоний, и в маленьких тесных ресторанчиках.

Стартует выступление 2 сентября в 20:00 в рюмочной «ФортеПьяно» на Кировке, 18+.