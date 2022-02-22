В Челябинске выступит израильский джазмен Леонид Пташка

Знаменитый импровизатор, входящий в топ‑100 лучших джазовых музыкантов мира, сыграет вместе с «Уральским диксилендом»

Вечером 24 февраля в концертном зале Прокофьева состоится концерт джазового пианиста из Израиля Леонида Пташки и «Уральского диксиленда Игоря Бурко».

За сумасшедшие импровизации музыканта называют разрушителем фортепиано, он стал неотъемлемой частью израильского музыкального истеблишмента. Пташка выступает в европейских джаз-клубах, продюсирует джазовые фестивали, Вместе с Игорем Бурко он исполнит сочинения Ирвинга Берлина, Дюка Эллингтона и авторскую музыку.

Второй концерт совместно с челябинскими музыкантами Леонид Пташка даст в Детской филармонии Южного Урала 28 февраля. Для детей анонсирована программа, узнаваемая с первых нот: от «В лесу родилась елочка» до «Регтайма» Джоплина или «К Элизе» Бетховена.