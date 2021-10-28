В Челябинске выступит группа «Мураками»

QR-коды на концерте не потребуют

28 октября в Челябинске пройдет акустический концерт российской рок-группы «Мураками». В 19:00 коллектив во главе с вокалисткой Дилярой Вагаповой выйдет на сцену паба «The Бочка», чтобы представить свой новый альбом «Среди акул».

Как сообщают организаторы, QR-коды на концерте не нужны. Их не обязаны требовать в случае, если на мероприятии меньше 100 зрителей. В связи с этим многие челябинские театры теперь на один спектакль продают не больше 99 билетов. При этом с 30 октября QR-коды будут требовать при посещении торговых комплексов, салонов красоты и фитнес-центров.

Отметим, ранее в Челябинске из-за QR-кодов отменили концерты крупных гастролеров — в октябре не приехала Наташа Королева и группы «Эпидемия». В то же время многие известные артисты планируют концерты в ближайшие месяцы в небольшом пабе «The Бочка». В начале ноября на сцене заведения состоится спектакль-концерт «Цой» от музыкального двойника «Кино», позже пройдет выступление Tequilajazzz, а в январе в паб приедет «Анимация».