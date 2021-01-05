Фолк-группа «Хорошо да ладно» замечательна своим неубиваемым оптимизмом. Ну правда, вокруг эпидемии, локдауны и границы закрыты, а эти ребята чистыми голосами поют про хорошее настроение, веру в себя и солнце на небе. Может, они слегка наивны, но это то, что нужно в сумбурные карантикулы. Забронировать и выкупить себе билет (600-800 рублей) нужно по ссылке. Концерт состоится 6 января, в Центре развития и туризма (ул. Энгельса, 63), в 18:00.

Полная афиша событий для всей семьи вот ЗДЕСЬ.

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