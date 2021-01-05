В Челябинске выступит фолк-группа «Хорошо да ладно», и не только

Заряжаемся отличным настроением от светлой группы и вспоминаем, что еще интересного есть в нашей афише на каникулы



Фолк-группа «Хорошо да ладно» замечательна своим неубиваемым оптимизмом. Ну правда, вокруг эпидемии, локдауны и границы закрыты, а эти ребята чистыми голосами поют про хорошее настроение, веру в себя и солнце на небе. Может, они слегка наивны, но это то, что нужно в сумбурные карантикулы. Забронировать и выкупить себе билет (600-800 рублей) нужно



Полная афиша событий для всей семьи вот



А еще мы собрали все интересные события каникул

Фолк-группа «Хорошо да ладно» замечательна своим неубиваемым оптимизмом. Ну правда, вокруг эпидемии, локдауны и границы закрыты, а эти ребята чистыми голосами поют про хорошее настроение, веру в себя и солнце на небе. Может, они слегка наивны, но это то, что нужно в сумбурные карантикулы. Забронировать и выкупить себе билет (600-800 рублей) нужно по ссылке . Концерт состоится 6 января, в Центре развития и туризма (ул. Энгельса, 63), в 18:00.Полная афиша событий для всей семьи вот ЗДЕСЬ А еще мы собрали все интересные события каникул ДЛЯ ДЕТЕЙ