В Челябинске выступит этно-электронная группа Psyberia

Концерт состоится в клубе OZZ

В Челябинске выступит с концертом группа Psyberia. Ребята играют этно-андеграунд с шаманскими мотивами, почти горловым пением и древними инструментами вроде диджериду.

Публика у группы небольшая, гастроли редкие, песен даже нет на стримингах, поэтому выступление в Челябинске — это событие. Psyberia играет глубокую электронику с вкраплениями народных инструментов. Кроме того, варганист и вокалист группы Максим десять лет учился горловому пению у тувинских мастеров, освоил азы трех основных стилей и продолжает практиковаться: на низких частотах голос отлично гармонирует с ритмом и мелодией древних инструментов. Текстов у группы нет, это живая музыка-транс, концентрированная энергия и нестандартное сочетание инструментов.

Подходит для того, чтобы закрыть глаза и оторваться от города и попасть в атмосферу древнего сибирского леса.

Полностью афиша событий на неделю — здесь.