В Челябинске выступили лауреаты Международного конкурса вокалистов имени Глинки

Они представили лучшие произведения на сцене оперного театра

В Челябинске выступили лауреаты XXVII Международного конкурса вокалистов имени М. Глинки. Они представили лучшие произведения на сцене оперного театра. Мероприятие посетила общественный деятель Ирина Текслер.

В концерте приняли участие меццо-сопрано Екатерина Лукаш, тенор Отабек Назиров, сопрано Екатерина Бегунович, контратенор Иван Бородулин, обладатель специального приза за лучшее исполнение народной песни — тенор Иосиф Никитенко. Специальным гостем стала художественный руководитель и председатель жюри конкурса — заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова.





Впечатлениями от концерта лауреатов конкурса вокалистов имени Глинки, прошедшего в Челябинске, поделилась Ирина Текслер.

«Это один из самых престижных конкурсов в России. И сегодня у нас есть большое удовольствие в нашем Театре оперы и балета имени Михаила Глинки узнать, кто же получил заветные дипломы лауреатов разных степеней. Я рада, что у челябинских зрителей есть эта возможность», — сказала она.





В этом году на конкурс было заявлено более 400 участников, что стало рекордно высоким показателем за всю историю его проведения.

«В этом году было много заявок из разных стран. Это Италия, Великобритания, Монголия, Китай, конечно же, страны бывшего СНГ. И меня радует, что вокал, и академический вокал особенно, не знают преград, не знают никаких препятствий. Это музыка, которая нас объединяет. Уверена, что лауреаты вокального конкурса имени Глинки в дальнейшем завоюют все мировые сцены»,— уточнила она.

Второе отделение концерта включало арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Выступления артистов прошли в сопровождении симфонического оркестра челябинского театра.