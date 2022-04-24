В Челябинске выступил ансамбль песни и танца «Донбасс»

Концерт посетила Ирина Текслер

Сегодня, 24 апреля, на сцене Концертного зала им. Прокофьева выступил Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». На мероприятии побывала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Я очень рада, что Челябинск стал одной из площадок проекта „Мы — Россия“ при поддержке Министерства культуры РФ. И сегодня в нашей филармонии выступил прославленный ансамбль песни и танца „Донбасс“. Для нас большая честь принимать этот коллектив сегодня у себя. Они выступали вместе с нашим любимым ансамблем „Урал“, и в какой-то момент слились все вместе на сцене. Огромное количество эмоций: было где и поплакать, и посмеяться. Свободных мест в зале не было»,— поделилась впечатлениями Ирина Текслер.

По мнению основателя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив, очень символично, что концерт состоялся именно в то время, когда российские солдаты выполняют спецоперацию на Украине и вместе с народной милицией Донбасса освобождают землю от неонацистов.

«Сегодня мы таким образом показываем нашу поддержку, что мы вместе»,— добавила Ирина Текслер.

Ансамбль «Донбасс» был создан 85 лет назад в городе Сталино. В годы Отечественной войны коллектив выступал в формате концертных бригад. Затем артисты неоднократно гастролировали по Советскому Союзу и бывали в зарубежных странах. За свою историю ансамбль успел съездить в Бельгию, Францию, Грецию, Испанию, Италию, Канаду и Сирию, а в США, Бразилии, Корее, Испании и Китае стал лауреатом международных фестивалей.