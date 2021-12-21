В Челябинске выступил ансамбль имени Игоря Моисеева

На сцене Театра оперы исполнили балет «Ночь на Лысой горе» и народные танцы разных стран

В Театре оперы и балета им. Глинки 20 декабря прошло выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. На челябинской сцене ансамбль исполнил танцы народов мира и одноактный балет «Ночь на Лысой горе».







Каждое выступление балета Игоря Моисеева собирает большое количество зрителей, этот раз, несмотря на ситуацию с пандемией, не стал исключением. Зал был заполнен, насколько это позволяли ограничения, связанные с пандемией. Увидеть фееричное выступление собрались южноуральцы разных возрастов: и молодые пары, и школьники, и те, чью голову уже украшает благородная седина.





Под классическую и народную музыку артисты на сцене исполнили народные танцы России, Калмыкии, Кореи, Греции и Аргентины. Танцоры выступали в аутентичных народных костюмах, что придавало каждому движению особый шарм.

«Я очень хотела попасть на выступление ансамбля, потому что это всегда положительные эмоции, и перед Новым годом сделала сама себе подарок — купила билет. И не жалею», — поделилась впечатлениями зрительница Наталья.

Во втором отделении концерта на сцене разыграли одноактный балет «Ночь на Лысой горе» под одноименную симфонию Модеста Мусоргского. Задорные пляски ведьм и чертей выглядят завораживающе.





До этого ансамбль Моисеева выступал в Екатеринбурге. После Челябинска артисты продолжат гастроли и отправятся в Курган.

«Концерт в Челябинске в условиях сложной антиковидной обстановки убедительно продемонстрировал, что, несмотря на многолетний стаж, ансамбль молод душой, находится в прекрасной исполнительской форме и полон вдохновения! Зрители соскучились по вихрю позитивных эмоций, которые неизменно дарит этот коллектив, и мы гордимся, что выступаем его стратегическим партнером», — отметила представитель Газпромбанка Елена Фалькова.

Ансамбль предстал перед челябинским зрителем в отличной форме. Все танцоры прекрасно чувствуют музыку и работают как единое целое. Очарованные зрители несколько раз вставали со своих мест и щедро награждали выступающих аплодисментами.





Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в 2022 году отметит свое 85-летие. За свою длинную историю ансамбль стал первым коллективом, который во времена СССР выехал на гастроли в США. В 1967 году коллектив стал первым народным ансамблем, которому присвоили звание академического.