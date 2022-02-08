В Челябинске выставку работ эпохи барокко продлили на три недели

Экспозиция с произведениями XVII века вызвала восхищение у посетителей

В Челябинском музее изобразительных искусств решили продлить выставку «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века». В экспозиции собрано 40 работ итальянских мастеров эпохи барокко. Как объяснили сотрудники музея, выставка собрала массу положительных отзывов, и поэтому ее решили продлить до конца февраля.



«Настоящее искусство Италии XVII века не так часто бывает в Челябинске: важно не упустить такую уникальную возможность. И мы решили продлить выставку, чтобы все, кто хотел, обязательно нашли время сходить», — сообщили в картинной галерее.

Центром экспозиции стало метровое полотно «Спящий Амур», написанное итальянским художником Гвидо Рени. Помимо него представлено 39 офортов — гравюр на металле. Их авторы — художники, которые определили лицо искусства Италии XVII столетия: Орацио Барджиани, Аннибале Караччи, Джованни Кастильоне и Карло Маратти.

Гравюры и картину предоставил Ирбитский государственный музей изобразительных искусств.

Выставка находится в картинной галерее по адресу ул. Труда, 92а. Напомним, что в то же время в зале на площади Революции, 1 экспонируется выставка абстракций Василия Кандинского. О других мероприятиях на этой неделе мы подробно рассказывали в афише.