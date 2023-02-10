В Челябинске выставка художника откроется прыжком с парашютом

Это часть видеоперформанса художницы Анастасии Богомоловой

С 10 февраля в галерее OkNo стартует художественный проект художницы Анастасии Богомоловой «Высота отделения». В этот день зрителям представят первую часть проекта — видеоперформанс о первом прыжке с парашютом.



Художница прыгала впервые, а все происходящее записывали на камеру. Это больше символическое действие, чем человеческий поступок. Для Богомоловой это был способ мучительного разрыва семейной связи, диалог с умершим отцом.

У проекта всего три части. И то, что показано на видео, — лишь начало переживания, первый шаг к осознанию личной драмы. Но и этого уже достаточно. Над перформансом работала целая команда, поэтому в качественном видео можно проследить все эмоции от первого прыжка с парашютом без подготовки.

Открытие — 10 февраля в 16:00. Билеты — по 200 рублей. Комментарии куратора — еще +50 рублей.

Другие события пятницы и выходных — в нашей афише.