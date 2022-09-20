В сентябре 2022 года в Челябинске вышла книга «Рожденный побеждать», посвященная челябинцу, генералу Воздушно-десантных войск Анатолию Качанову. Ее автор — журналист Роман Грибанов. Презентация книги состоится на Южно-Уральской книжной ярмарке 23 сентября.
«У Анатолия Качанова в жизни было такое количество военных приключений и потрясающее количество интересных событий, и я радовался, что расскажу о них читателям. Таких людей, как Качанов, принято называть „соль земли“. Человек всей своей жизнью показал стандарт ревностного служения своей Родине, явив пример успешной и при этом абсолютно честной военной карьеры», — говорит Роман Грибанов.
Книга повествует о подвигах офицера на войне в Афганистане: разведрота Качанова была признана лучшей в ВДВ СССР. В составе штурм-группы офицер лично взял в плен начальника Геншаба ВС Афганистана, участвовал в многочисленных разведрейдах, прыгал на парашюте со сверхмалых высот, покорял вершины Памира.
Кроме рассказа о самом генерале в книге есть истории и других известных десантников Советского Союза и России, разбор наиболее известных боевых операций ВДВ.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес