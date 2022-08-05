В Челябинске вышел пилотный номер печатного журнала Blur

Издание посвящено современному искусству в Челябинске

«Главная задача — вывести на новый уровень арт-комьюнити. У нас удивительный арт-рынок. И потом, самой аудитории — творческой тусовке — нужен медиаканал для общения. Да, печатный журнал. Да, все журналы уже перешли в Сеть. Но сейчас, на мой взгляд, бумажный формат — не утраченная ценность, а напротив. Диджитал и гаджеты всем надоели»,

— рассказал Фредди Генгер.

«Blur — это размытость. Мы размываем линии, чтобы оставить главное в фокусе»,



— так объяснил Фредди Генгер идею печатного издания.



В четверг, 4 августа, в галерее Salon360 состоялась презентация пилотного номера журнала Blur. На рынке челябинского глянца это первый бумажный журнал за последние двадцать лет.Директор и издатель Blur Фредди Генгер (фестиваль «МАЧ») считает, что новый проект объединит арт-комьюнити Челябинска и покажет городу, в том числе и бизнес-сообществу, что в городе есть талантливые люди, работающие в разных сферах и техниках, есть современное искусство, которое может менять облик и настроение города.В первом номере Blur интервью с дизайнером, участницей Миланской недели моды Татьяной Котовой, с аэрофотографом Михаилом Тарасовым, владелицей арт-галереи Ларисой Депершмидт, с сооснователем клуба РМЦ Сашей Федоровым, колонки искусствоведа Елены Ермаковишны, авторов проекта «Клоповник» Алисы Жихаревой и Намора Вотилава.Пилотный номер вышел тиражом 2 тысячи экземпляров. В редакции рассчитывают, что журнал будет выходить раз в два месяца.