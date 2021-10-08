В Челябинске высадили новые даурские лиственницы

Губернатор области Алексей Текслер выписал молодые крупномеры вместо спиленных весной деревьев

В пятницу, 8 октября, на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина высадили четыре молодых даурских лиственницы, выписанных губернатором Алексеем Текслером специально вместо уничтоженных в мае. Директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер назвала эту акцию извинением губернатора перед челябинцами, которое он сделал за тех, кто был ответственен за вырубку.

«Старые лиственницы были уничтожены из-за очень «технического» отношения ко всему. Обещаю, что мы проведем работу по контролю за такими дорогими для истории города деревьями. Сейчас мы поговорили с Верой Меркер, обсудили, что нужно сделать, чтобы новые деревья прижились. Им должен быть обеспечен должный уход. Мы продолжим создавать зеленый пояс вокруг Челябинска и вести работу по озеленению города. Мы будем заниматься благоустройством, а значит, и озеленением города. Я поручил посмотреть, где в городе нужно высадить дополнительные деревья, в том числе и крупномеры. Будем эту важную работу продолжать», — прокомментировал высадку Алексей Текслер.



Алексей Текслер принял участие в высадке

В конце весны город лишился нескольких памятных деревьев: эксперты МКУ «Административно-техническая инспекция» выдали ошибочное предписание о сносе аварийных деревьев на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной. А в результате рабочие спилили вековую лиственницу. Дерево, по рассказам историков, было посажено в память о погибших и ветеранах Русско-японской войны.

В начале XX века в особняке Владислава Сапеги-Ольшевского, который располагался на углу Садово-Болотной улицы, был устроен лазарет для раненых солдат. Через Челябинск шли военные эшелоны: в город привозили больных и раненых, перегружали припасы, отправляли на фронт новобранцев. Один из пациентов госпиталя привез на родину семена даурской лиственницы, в память о военном походе. Тот офицер умер, а в память о нем денщик Сапеги-Ольшевского посадил семена в саду возле усадьбы.

Так выглядел перекресток в 1970—1980-х годах

После того как спилили даурские лиственницы, журналисты Первого областного информационного агентства прогулялись по этому перекрестку с экскурсоводом Алексеем Васильевым, организатором прогулок по городу.

«Здесь была большая аллея, на самом деле их начали вырубать еще в советское время. На фотографиях 1970-х годов вся улица Ленина от угла дома Ольшевского и до перекрестка с улицей Васенко была обрамлена лиственницами. Их начали вырубать в советское время». — Алексей Васильев, экскурсовод-любитель, показывает исторические фотографии.

Любопытно, что в 2020 году в Челябинск приезжала команда экспертов центра древесных экспертиз «Здоровый лес», которые с помощью резистографа и бурава Пресслера обследовали одну из лиственниц. Дерево попало в федеральный национальный реестр старовозрастных и удивительных деревьев России как столетнее, и эксперты должны были это подтвердить.

Так вот, по данным экспертизы, даурской лиственнице, что стояла в обособленной клумбе возле тротуара, не менее 150 лет. То есть посадили ее на несколько лет или даже десятилетий раньше, чем раненый казачий офицер привез памятные семена в Челябинск (не мог же солдат притащить с собой 35-летнюю лиственницу).

Так сейчас выглядит одна из двух оставшихся старых даурских лиственниц

Большой сад Сапеги-Ольшевского включал в себя порядка 50 разных деревьев. Кроме того, там, где сейчас стоит корпус аграрного университета и закрытая территория МВД, в XIX веке был первый городской сад. Так что зелени на этом квадратике старого Челябинска было предостаточно. И сейчас возле исторического особняка (в котором трудно таковой узнать из-за надстроек) есть зеленый дворик со старыми кустами сирени.

«Я не ботаник, но мне кажется, что эти сиреневые кусты очень старые. Как знать, может, они ровесники лиственницам и посажены в те же года, что и весь сад вокруг дома. Фотографий усадьбы того времени не сохранилось, даже акварельных набросков. Зато сохранились фотографии лиственниц. И в советское время, и в последние годы. Та лиственница, что стояла на островке, была сухая, не выпускала хвою. Но я знаю, что у них может быть состояние анабиоза, когда условия существования вокруг неблагополучные. А у второго дерева были живые ветки. Я надеюсь, что оставшиеся деревья тоже „спят“ и их можно оживить». — Алексей Васильев перелистывает страницы альбома с фотографиями и историческими заметками.

Сегодня от старой аллеи даурских лиственниц осталось всего два дерева, и они находятся не в лучшем состоянии.

По нашей просьбе Ирина Гетманец, заведующая кафедрой общей экологии ЧелГУ, осмотрела деревья и поделилась своим мнением.

«По исторической информации, даурским деревьям 115—120 лет. Срок жизни лиственницы Гмелина — 300 лет в оптимальных условиях. Это взрослые, перестойные деревья. Я бы сказала, что они измучены. Особенно дерево у дороги. У него дефолиация третьей, максимальной степени, то есть нет хвои абсолютно. Да и признаков жизни нет. Второе дерево чувствует себя чуть лучше. Думаю, это 4—5-я категория жизненности (из 6, где 6 — это мертвое дерево). Густота хвои снижена, естественная окраска нарушена. Но даже не в этом главная проблема. У дерева флагообразная крона. Если весной лиственница пустит новые побеги, то будет угрожающе близко к контактной сети троллейбусов. Да и самому дереву с такой кроной сложно без дополнительной опоры. Скорее всего, тут может помочь частичное кронирование, но только руками профессионалов, с соответствующим оборудованием. Тогда дерево может простоять еще лет десять. Кроме того, можно собрать шишки и высеять сеянцы. Нет гарантий, что получится, но эти деревья хранят историю, а значит, мы должны попробовать их сохранить»,

— прокомментировала Ирина Гетманец.

Старые даурские лиственницы спасти не удастся, они останутся в истории и памяти, как ветераны той самой войны. Но можно собрать шишки, вырастить саженцы и высадить новые аллеи окрепших деревьев. И очень заботливо и внимательно ухаживать за только что посаженными крупномерами.