В Челябинске вырезают из дерева героев советского кино

Сад Победы украсит бюст Тоси из «Девчат», скульптура великого комбинатора, Доцента из «Джентльменов удачи» и еще девять работ

На площадке у главной сцены Сада Победы не унимается рев бензопил. С 14 по 17 октября в парке проводят конкурс-фестиваль деревянной скульптуры «Уральский характер». Мастера из Челябинска и других городов вырезают 12 композиций с персонажами советских фильмов.



Почти готов уголовник Доцент из «Джентльменов удачи», лев из фильма «Приключения итальянцев в России», фигура великого комбинатора и, конечно, Ивана Васильевича (который меняет профессию).

Площадка фестиваля огорожена веревкой с флажками, зрители бродят вдоль неё, читают таблички с названиями скульптур и следят за работой мастеров.

«Посторонних на площадку не пускают», — строго объясняет волонтер, поглядывая на зевак, которые так норовят залезть за ограду, — «инструменты дорогие, и мастерам мешать все будут

К счастью, для нас сделали исключение.

Вся площадка усыпана стружкой, местами она закрывает ковер из желтых листьев. Поверх стружки тянутся провода с удлинителями. Древесная пыль везде — не только на земле, но и в воздухе, на столах и стульях, забивается в глаза и волосы, а через десять минут покрывает тонким слоем черные джинсы.

Порядка десяти мастеров и их помощников трудятся над созданием скульптур. Кто-то тащит молоток в другой конец площадки, другие намечают карандашом очертания фигуры на толстом бревне, третьи вовсю работают бензопилами. Так Александр Матерков из Уфы бензопилой вырезает шарф Остапа Бендера. Щепки летят во все стороны, а Александр даже не всегда натягивает защитные очки. Лишь жмурится, критично разглядывая свою работу.

На фестиваль приехали участники из разных уголков региона и страны: есть гости из Верхнего Уфалея, Озёрска, села Богородское Московском области, Уфы и Перми. Приехал из Петербурга даже один иностранный мастер — серб Лука Радоевич. Он работает над скульптурой Ивана Васильевича.

Серб Лука Радоевич вырезает скульптуру Ивана Васильевича

«Я уже семь лет живу в России, в Санкт-Петербурге, моя жена русская. И „Иван Васильевич меняет профессию“ — один из первых фильмов, что я увидел. По правде сказать, образы, которые тут готовят мастера, мне не знакомы. Вот его где-то видел, но не помню, где», — рассказывает серб Лука Радоевич, показывая на скульптуру Остапа Бендера.

Рядом стоит деревянная водопроводная труба. Как объяснили организаторы, на ней будет изображение Виктора Цоя — он несколько раз снимался в советских фильмах и поэтому тоже подходит для темы фестиваля. «А вот Виктора Цоя я знаю», — улыбается серб.

Мимо нас проходит человек в красной олимпийке, его лицо скрывает арафатка и защитные очки. Остановившись, человек снимает платок с лица, и мы понимаем, что перед нами скульптор-женщина — Наталья Белобородова из Перми. Наталья — архитектор по образованию, но уже больше 20 лет занимается скульптурой: вырезает композиции из песка, льда, камня. Для конкурса она готовит необычный арт-объект в виде четырех всадников из фильма «Неуловимые мстители».



Наталья подтверждает, что среди скульпторов женщины встречаются редко. И проблема не только в том, что это грязная работа.

«Скульптор — тяжелая работа для девушки. Не только физически, но и психологически. В одежде для работы выгляжу как гастарбайтер. Когда я вырезаю скульптуру, ко мне часто подходят и говорят: „Дядя, а что это будет?“ Сначала я над этим смеялась, но через 15 лет очень надоело. Все-таки я женщина, с большими голубыми глазами, а не „дядя“», — говорит Наталья Белобородова.

В этом году профессиональные скульпторы работают в дуэте вместе со студентами ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. Студенты направления «художественная обработка дерева» помогают вырезать небольшие элементы или полировать изделия.

«Ещё при подаче заявки на участие в конкурсе каждый мастер должен был предусмотреть элементы для работы студента. Например, для композиции, посвященной фильму „Невероятные приключения итальянцев в России“, студент вырезает сундучок», — рассказывает организатор фестиваля Валентина Городничева.

Ежегодный фестиваль «Уральский характер» проходит четвертый раз. В прошлом году он состоялся в горсаду им. Пушкина. Инициатор проведения фестиваля — челябинский скульптор Денис Маханов. Он тоже вырезает свою статую, правда, вне конкурса.

«Денис хотел создать мероприятие, на котором молодые скульпторы могли попробовать свои силы и не бояться участвовать в федеральных конкурсах. Так и вышло — многие участники после нас начали выступать и на более крупных соревнованиях. Местных скульпторов до сих пор больше всех — в этом году шесть мастеров из Челябинска», — объясняет Валентина Городничева.

К воскресенью, 17 октября, все скульптуры должны доделать. Появится Тося с бутербродом-батоном из «Девчат», герои фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и композиция по фильму «Каменный цветок».

После награждения победителей статуи увезут в крытое помещение и покроют лаком, чтобы им не был страшен дождь. Вновь в Саду Победы их установят весной 2022 года на аллее «Парк советского периода».