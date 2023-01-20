В Челябинске выпустили календарь памятных дат на 2023 год

Сборник проиллюстрировали картинами местных художников

Челябинская публичная библиотека больше 60 лет ежегодно выпускает «Календарь знаменательных и памятных дат региона». В издании 2023 года 507 дат, связанных с природой, историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала. 28 из них дополнили статьями об известных местах, личностях и событиях региона.



Это не календарь в привычном смысле слова, не просто таблица с числами, а толстая книга с воспоминаниями современников и подробным описанием. Праздники и события в ней проиллюстрировали архивными фотографиями и репродукциями картин уральских художников: Александра Аверина, Владимира Ванюкова и других.

Юбилярами года стали Челябинский тракторный завод (90 лет), областная пионерская организация (100 лет), Государственный исторический музей Южного Урала (100 лет) и Национальный парк «Зюраткуль» (30 лет), их описания дополнили подробными статьями.





На твердой обложке календаря — фотография публичной библиотеки, в 2023 году ей исполняется 125 лет. Поэтому библиотеке посвятили сразу несколько статей.

26 января в 15:00 в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки пройдет презентация «Календаря знаменательных и памятных дат». Там книгу можно полистать вживую.

Ее электронная версия опубликована в Уральской электронной библиотеке.