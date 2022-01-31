Фабрика «Южуралкондитер» выпустила шоколадные конфеты с портретом главного дирижера и художественного руководителя Южно-Уральского симфонического оркестра Адика Абдурахманова. Известному музыканту 16 января исполнилось 60 лет.
«Мы уже не в первый раз заказываем тематические конфеты, которые делает для филармонии „Южуралкондитер“. В частности, брендированные конфеты мы заказывали и дарили участникам фестивалей „Какой удивительный мир“, „Синегорье“», — рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова.
31 января состоится юбилейный концерт — Адик Абдурахманов вновь встанет за дирижерский пульт Южно-Уральского симфонического оркестра. В Концертном зале им. Сергея Прокофьева прозвучит музыка российских и зарубежных композиторов, ведущим выступит ученик Адика Абдурахманова поэт Константин Рубинский. А после концерта зрителям раздадут конфеты с портретом юбиляра.
Начало юбилейного концерта Адика Абдурахманова 31 января в 18:30.