В Челябинске выходит в прокат «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым

Спортивный журналист становится волонтером, и его жизнь разламывается на куски

Фильм «Здоровый человек» снял Петр Тодоровский — младший, внук Петра Тодоровского. Он же автор сценария. И главный герой во многом списан с него самого: Петр закончил факультет журналистики МГУ и работал спортивным репортером.



Это история о том, как обычный человек, у которого упорядочена и вполне благополучна жизнь, вдруг понимает, какая это бессмысленная суета, становится волонтером в детском онкоцентре, потом в отряде по поиску пропавших детей, и как летит ко всем чертям и его работа, и семья, и вся понятная удобная жизнь. Никогда еще о волонтерском движении не рассказывали вот так, обнаруживая несовместимость обывательских и высоких гуманистических ценностей.



«Здоровый человек» не только об опыте волонтерской работы, конечно. Фильм называют «кино морального беспокойства». Нужно ли помогать людям? Кто важнее: незнакомцы в беде или родная семья? Где приоритет: свой ребенок или чужой? Ради чего нужно все бросить и отдать время и силы на помощь в беде? И надо ли? Зачем люди становятся волонтерами? На фоне растущей популярности множества движений вопросы звучат совсем не праздные. Авторы словно снимают восторженную шелуху с героического образа волонтера и исследуют его природу, не давая, впрочем, четких ответов на поставленные вопросы. Таких ответов, вероятно, не может быть в принципе.



Ирина Старшенбаум, сыгравшая жену главного героя, вчера стала победителем в номинации «Лучшая роль второго плана» на фестивале «Золотой орел».



Фильм выходит в прокат с 2 марта в «Мягком кинотеатре Мегаполис» и «Киномаксе-Родник».

