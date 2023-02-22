Премьера фильма «Нюрнберг» 21 февраля состоялась в Москве. С 2 марта картина выходит в российский прокат.
Фильм снял режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17»). В основе сценария — роман писателя и юриста Александра Звягинцева «На веки вечные». По сути, это изложенная в художественной форме хроника Нюрнбергского процесса, который Звягинцев изучал сорок лет. Многие из обнаруженных им исторических документов и фактов до недавнего времени не были известны широкой публике.
Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко играет Сергей Безруков, но это не главная роль. Лебедев конструирует драматическую любовную линию (Любовь Аксенова и Сергей Кемпо), которая развивается буквально внутри судебного процесса. Премьера была запланирована на 23 февраля, но ее перенесли на 2 марта. 18+
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