В Челябинске выходит в прокат фильм «Чувства Анны»

В главной роли Анна Михалкова

«Это вообще очень непростая история — быть на вершине, а потом оказаться никому не нужным. Это ведь про потерю любви. Когда ты на вершине, тебя все любят, ты ощущаешь невероятную энергию любви, которая на тебя направлена. И у тебя ее больше, чем, скажем, у простого человека. И когда ты ее теряешь, ты к этому не готов. Я не думаю, что можно как-то к этому подготовиться, для этого нужно быть очень осознанной, цельной личностью. Поэтому так часто люди, которые были на вершине, спиваются, заканчивают жизнь самоубийством, потому что они это познали, тот невероятный адреналин от напора любви к тебе, а потом им предлагают продолжить жизнь, но уже без этого»,

— так рассказывала об идее фильма Анна Меликян.

9 ноября в российский прокат выходит новый фильм Анны Меликян «Чувства Анны». В Челябинске картина стоит в афише двух кинотеатров: имени Пушкина и «Киномакса-Родник».Режиссер Анна Меликян в одном из интервью очень забавно рассказывала историю замысла: «Мне кажется, я читала Стругацких, когда мне пришла эта идея, и я ее записала. Недавно нашла эту запись, она смешная, там так написано: „Аня Михалкова, простая баба с завода, спасает планету. Не знаю, как, но как-то спасает“. Вот с этой записи все, видимо, и началось».Сюжет сюрреалистический: работница Пермской шоколадной фабрики Анна слышит странные голоса и наполняется отвагой немедленно спасти мир от вселенской катастрофы. Звучит диковато, но Меликян рассказывает историю, в которой меньше всего про пришельцев, а больше про нас: мы узнаем и собственные страхи, и склонность верить в чудесное, и зависимость от слухов, и иллюзорность массовой популярности...В касте кроме Михалковой Тимофей Трибунцев, с которым у Анны давний отличный тандем. Фильм снимали на реально существующей Пермской шоколадной фабрике, директор которой специально на время съемок остановил производство.