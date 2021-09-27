В Челябинске выбрали тему для ледового городка

Горожане остановились на теме «Сказочный лес». Об этом сегодня сообщил вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев

Заместитель главы Челябинска по социальной политике Сергей Авдеев отметил, что в этом году проект будет посвящен героям русских сказок в лесу. Вероятно, будут выбраны сказки, действие в которых происходит в дремучей чаще. Если вспомнить, окажется, что таких сюжетов в русской народной литературе — каждый первый. Более детальная картинка ледового городка — 2022 появится позже.

В 2019 году челябинцы выбирали в качестве главной темы героев мультфильмов, и на площади Революции в декабре были представлены и Бременские музыканты, и Гуси-лебеди, и Маугли. В 2021 году ледовый городок был посвящен космосу.