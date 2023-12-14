В Челябинске вручили региональную премию в сфере культуры и искусства

Глава области назвал лауреатов хранителями духовных традиций нашего народа

Губернатор Алексей Текслер наградил лауреатов государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства. 10 южноуральцев получили из рук главы региона дипломы за высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии направления. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Премию присуждают ежегодно с 2002 года.



В своем обращении к лауреатам премии Алексей Текслер отметил, что эту высокую награду работники сферы культуры и искусства заслужили своим творчеством, профессионализмом и преданностью избранному делу.

«В последнее время роль культуры в обществе, значимость исторического и культурного наследия народов нашей страны заметно возросла. Это одна из самых прочных духовных опор, на которых уверенно держится наша страна. Приятно отметить, что в последние годы заметно повышается интерес людей к событиям в сфере культуры. Все больше южноуральцев, в том числе наша молодежь, посещают театры, музеи, концертные залы, сами занимаются творчеством. Это позитивная тенденция, которую важно и нужно поддерживать, развивать. Креативно, по-современному работают многие наши библиотеки, дома культуры, творческие коллективы, в том числе самодеятельные»,— говорит Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил лауреатов премии за масштабную и самоотверженную работу, за то, что посвятили себя творчеству, искусству, культуре, людям, Челябинской области и стране. Алексей Текслер поздравил с присуждением премии и пожелал новых творческих побед и вдохновения, исполнения идей и замыслов.

В номинации «За вклад в развитие театрального искусства» лауреатами премии стали главный художник Магнитогорского театра им. А. С. Пушкина Алексей Вотяков, артистка Камерного театра Марина Гез, артистка Челябинского молодежного театра Екатерина Солнцева.

Госпремию в номинации «За вклад в развитие художественного образования» получили доцент кафедры оркестровых народных инструментов Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки Руслан Куприянов и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Симской детской школы искусств Елена Соболева.

В номинации «За вклад в развитие музыкального искусства» премию получил художественный руководитель Уральского духового оркестра Челябинской государственной филармонии Игорь Ежов.

Премию в номинации «За вклад в развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» получили руководитель Народного коллектива театра «Унисон» Еткульского районного Дома культуры Владимир Агаян, методист образцового коллектива цирковой студии «Калейдоскоп чудес» Межпоселенческого дома культуры Уйского муниципального района Назия Ильясова.

В номинации «За вклад в развитие библиотечного дела» отметили директора Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского Наталью Егорову и директора Централизованной библиотечной системы Златоустовского городского округа Светлану Прокощенкову глава.

Алексей Текслер подчеркнул, что благодаря национальному проекту «Культура» и труду работников этой сферы в Челябинской области строят и реконструируют музеи, театры, детские школы искусств и дома культуры, в том числе в сельской местности, переоснащают библиотеки, музеи, высшие учебные заведения культуры, открывают виртуальные концертные залы.