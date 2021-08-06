В Челябинске временно закопали старинную мостовую

В администрации прорабатывают вопрос о музеефикации найденной брусчатки

Власти Челябинска продолжают решать, что делать со старинной мостовой 1906 года на площади Ярославского. Рабочие обнаружили брусчатку в мае 2021 года, когда рыли траншею для кабеля тяговой подстанции. К началу августа мостовую закопали, но в Комитете по охране объектов культурного наследия заявили, что это временная мера.

«Археологами был разработан план спасательных археологических работ, который в целях временной консервации мостовой предусматривает её засыпку мелкодисперсным грунтом. Были определены границы мостовой, в документации указаны координаты»,

— прокомментировали в Госкомитете.





Параллельно с этим в Администрации города прорабатывают вопрос о музеефикации мостовой. Найденный объект хотят превратить в достопримечательность. Но для этого требуется разработать проект и найти средства на его реализацию. Кроме того, необходимо определить, кто будет отвечать за содержание музея под открытым небом. Сколько на все эти процедуры потребуется времени, никто сказать не может.

Отметим, что яма с найденной брусчаткой была в раскопанном состоянии больше двух месяцев, что беспокоило археологов. В таком виде у брусчатки меньше шансов остаться целой — могли обрушиться края, в том числе и благодаря горожанам, которые захотят забрать пару камней. Поэтому пока вопрос о музеефикации решается, мостовую зарыли ради её сохранности.