В Челябинске впервые за три года пройдет косплей‑фестиваль

Последний M.O.con устраивали осенью 2019 года

В 2023 году в Челябинск возвращается крупнейший косплей-фестиваль M.O.con. Это большая вечеринка, где люди наряжаются в персонажей из игр, фильмов, комиксов, аниме и книг. Основная тема фестиваля в этом году — ужасы, а значит, в приоритете страшные персонажи: маньяки из хоррор-фильмов, вампиры, монстры и злодеи из аниме.



Запланированы музыкальная вечеринка и большая ярмарка. На двух этажах ДК ЖД поставят больше пятидесяти стендов челябинских предпринимателей: еда, кофе, аниме-атрибутика, значки, посуда, книги, комиксы…

Главным событием фестиваля станет конкурс костюмов. Участники, одетые в любимых персонажей, будут соревноваться в нескольких номинациях: групповой косплей, одиночный косплей, косплей-представление (музыкальные номера и театрализованные сценки), тематическое дефиле (на тему ужасов) и «антикосплей» (нарочито плохие и нелепые варианты косплея). Жюри будет оценивать качество нарядов (их косплееры шьют сами), качество и сходство с прототипом.

Денежный приз в каждой категории — 15 тысяч рублей. Общий призовой фонд фестиваля — 100 тысяч рублей.

Показать свой талант можно и без наряда: для гостей устраивают вокальный и танцевальный конкурс, тоже с денежными призами.

Последний M.O.con проходил осенью 2019 года, в 2020 году фестиваль переносили из-за коронавирусных ограничений, а в 2021-м и вовсе отменили. M.O.con Horror Story пройдет 18 февраля в ДК ЖД.



Напомним, в феврале 2022 года проходил аниме-фестиваль в Миассе, билеты на него продавали по Пушкинской карте.

Билеты по 600 рублей, продаются в японском кафе «Тайяки». 16+