В Челябинске впервые сыграют экспериментальную оперу Василия Кандинского

Произведение никогда не исполнялось российскими музыкантами

В Челябинском музее изобразительных искусств готовят музыкальный эксперимент Василия Кандинского — одноактную оперу без диалогов и сюжета «Желтый звук». Кандинский написал ее в 1909 году, но премьеру не застал. 26 февраля ее впервые исполнят российские артисты — в Челябинске.

Играть редкое сюрреалистическое произведение будет трио ХГБ: художник Лев Гутовский, хранитель челябинского органа Владимир Хомяков и музыкант Сергей Белов.

«Это будет традиционный импровизационно-договорной формат нашего трио — сеанс одновременной игры. Но в отличие от абсолютно безответственной интерпретации других мы постараемся учитывать и даже выполнять ключевые авторские инструкции. В первую очередь паузы, к которым Василий Васильевич очень трепетно относился», — рассказывает руководитель ансамбля Лев Гутовский.

Композиция разделена на шесть частей, которые сам Кандинский называл «картинами», все они различаются по цветам и настроению. Многие выразительные приемы оригинальной пьесы до сих пор выглядят необычно и новаторски даже на бумаге, а увидеть и услышать перформанс вживую — возможность действительно уникальная.





Увидеть и услышать «Желтый звук» можно будет 26 февраля в 18:00 на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Челябинском музее изобразительных искусств.