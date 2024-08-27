В Челябинске впервые ставят запрещенную в советское время пьесу

Историю об искушении и любви и выборе между деньгами и семьей покажет Камерный театр

Первая премьера нового театрального сезона в Челябинске обещает быть громкой. В Камерном театре ставят запрещенную в СССР пьесу «Слон». Зрители оценят постановку 14 сентября, сообщает пресс-служба театра.

Пьеса была написана в 1932 году молодым автором Александром Копковым, которому сам Максим Горький прочил большое будущее. За свою короткую жизнь автор создал всего две пьесы, которые были запрещены, а Копков признан антисоветским элементом.

«Слон» — полуфантастическая, полудетективная история времен коллективизации. Живет себе в деревне простой мужик Гурьян Мочалкин. И вроде все у него хорошо: дом, жена, дети, семья, да только душа его не на месте. Бухнулся Гурьян в колодец и нашел золотого слона! И что ему делать с этим золотом на «колхозной земле», непонятно. А герой еще и кандидатом в члены партии записался, но отдавать золото на общественные нужды не хочет. Понятно, что пьесу объявили клеветнической. Лишь сравнительно недавно стали появляться постановки.

Челябинской публике историю про золотого слона покажет Камерный театр. Над постановкой работает режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Каргапольцев.

«Пьеса привлекает меня своей глубиной, ведь в ней затрагиваются темы искушения и любви, а также конфликты между деньгами и семьей. Как часто, гонясь за „золотым слоном“, мы упускаем из виду самое важное и родное», — говорит постановщик.

Самых нетерпеливых поклонников Мельпомены Камерный театр приглашает на открытую репетицию, которая состоится в преддверии премьеры, 10 сентября. Зрители смогут не только познакомиться с пьесой, но и подсмотреть секреты актерской кухни.

Возрастное ограничение 16+.