Премьера спектакля «Турандот» (18+) назначена на 17 и 18 февраля. Как сообщает пресс-служба Театра оперы и балета имени Глинки, это произведение Пуччини никогда не ставили на челябинской сцене.
В основе сюжета — известная сказка Карло Гоцци о прекрасной китайской принцессе, которая выбирает мужа, загадывая женихам загадки. Кто ответит неверно, у того голова с плеч. Неслучайно ария Калафа Nessun dorma («Пусть никто не спит»), несчастного влюбленного в красавицу, считается одним из сложнейших произведений тенорового репертуара в мировой классике. Драматическая и сказочная история стала последним произведением композитора Джакомо Пуччини, он умер, не дописав финал.
«Наша основная идея — разделить сказку и жизнь, вымысел и реальность. Эта двойственность будет присутствовать во всем: в эстетике, сценографии, костюмах, манере игры, пластике», — отметил режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев.
На сцене установят подиум, который создаст эффект «театра в театре». Площадка станет местом действия для сказочных событий, а бытовая история будет происходить вне. Над спектаклем работает художник Вячеслав Окунев, которые покажет древний Пекин во всем великолепии и роскоши. Продажа билетов на премьеру оперы «Турандот» уже в продаже.
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