В Челябинске впервые прошел фестиваль медиаискусства «Скрябин»

Горожане стали свидетелями синтеза живописи, музыки и чувств

Вечером 24 августа центр Челябинска целиком погрузился в атмосферу «искусства будущего». «Холстом» для аудиовизуального перформанса стал театр оперы и балета, на Кировке создали инсталляцию, формирующую в сознании людей ощущение чего-то запредельного, а в сквере органного зала «Родина» мультимедиа артисты представили свои уникальные работы. Все это — фестиваль медиаискусства «Скрябин», который прошел в Челябинске впервые, передает ИА «Первое областное».

Фестиваль музыки, света и чувств неспроста носит имя великого русского композитора Александра Скрябина. Именно он одним из первых предпринял попытки реализации «искусства будущего» и искренне верил в то, что вскоре все виды искусства сольются воедино. Именно синтез нескольких видов искусства и хотели показать организаторы фестиваля. Они представили уникальное сочетание игры цвета и света с танцами и музыкой, цифровой живописи с музыкальным сопровождением. И, кажется, синтез получился весьма удачным.

Фестиваль прошел на трех площадках. На фасаде театра оперы и балета зрители смогли увидеть музыкальную поэму Александра Скрябина «Прометей». Да-да, именно увидеть, так как команда Dreamlaser создала аудиовизуальный перформанс, где каждая нота произведения превратилась в яркие художественные формы.

На Кировке представили аудиовизуальную инсталляцию PRSENSE. Круг из световых столбов воздействовал на сознание людей не только светом, но и многоканальной акустической системой, даря ощущение чего-то запредельного.

В сквере органного зала «Родина» можно было увидеть работы мультимедиа артистов Андрея Максимова, Кристины Сидоровой и Славы SAF. В работах художников — архитектура, природа, технологии и человеческие тела. Через них они пытаются уловить новые формы выражения и понимания мира и донести их до зрителей.

Локации фестиваля посетила общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что подобные фестивали уже давно покорили жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь в Челябинской области есть свой такой фестиваль.

«Ребята долго готовились, изучали Южный Урал, пытаясь понять, что именно может зацепить наших жителей. Современные художники переосмыслили картины классиков, привнесли что-то свое. Они осмысливали искусство заново с музыкой и современными технологиями. Мне кажется, это новое веяние очень нравится нашим жителям»,— сказала Ирина Текслер.

Особенно ее покорила инсталляция на Кировке. По ее словам, особенные звуки, ритм и изображения дарят особенное медитативное состояние.