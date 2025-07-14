В Челябинске впервые исполнят балет «Две Анны»

Постановка продюсерской компании MuzArts станет частью II фестиваля мировых премьер

Впервые в Челябинске на Фестивале мировых премьер музыкальных театров России представят балет «Две Анны» (12+) — спектакль о двух великих женщинах XX века, рассказали в пресс-службе Театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Постановка состоит из двух частей, объединенных темой поиска себя и родственной души. Режиссер спектакля и автор либретто — Феликс Михайлов, но у каждой части — свой хореограф.

Первую часть — «Ахматова» — поставил хореограф-неоклассик Юрий Посохов. История расскажет об Анне Ахматовой и ее двух мужчинах — поэте Николае Гумилеве и художнике Амедео Модильяни. В главной роли — балерина Елизавета Кокорева. Она проживет жизнь и чувства поэтессы в танце, а актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Полина Маликова — озвучит ее.

Вторая часть спектакля посвящена балерине Анне Павловой. Постановка Павла Глухова покажет взаимоотношения балерины с важными мужчинами в ее жизни — Чекетти, шлифовавшим ее технику, партнером Дандре, Вертинским и Чаплином.



Спектакль пройдет в сопровождении камерного оркестра OpensoundOrchestra. Костюмы подготовила российский дизайнер Светлана Тегин. Особый акцент дизайнер сделала на свадебном платье Анны Павловой, которое послужило основой для афиши балета. При создании образов Светлана вдохновлялась атмосферой эпохи Серебряного века.

Балет пройдет 12 и 13 сентября в театре имени Глинки.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на фестивале мировых премьер в Челябинске покажут рок‑оперу и мюзикл по Гюго.

Автор: Елизавета Михно