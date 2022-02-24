В Челябинске возобновили показы фильма «Аркаим. Колесница времени»

На сеансы приглашают в исторический парк

В Челябинске возобновляют показы фильма «Аркаим. Колесница времени». На сеансы приглашают в исторический парк «Россия — Моя история». Расписание показов появилось в соцсетях музея. Вход на все сеансы свободный.



Показы проходят ежедневно. В субботу и воскресенье запланировано по шесть трансляций в день. После некоторых организуют тематическую экскурсию по цене входного билета в парк.

Ориентировочно показы будут проходить до 18 марта. Фильм собираются транслировать в 25 мультимедийных парках по всей стране.

Напомним, что «Аркаим. Колесница времени» — это фильм о самой древней колеснице в мире. Ее нашли почти 50 лет назад на территории Челябинской области, и в прошлом году археологи решили реконструировать повозку. Этот эксперимент и стал центральным сюжетом фильма. Съемками занялся телеканал «Моя планета», спонсировали ленту группы компаний «Южуралзолото» и Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

О том, как проходили съемки, археологи рассказали в интервью.