В Челябинске возле памятника Габдулле Тукаю посадят яблоневую аллею

Мероприятие приурочено к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта

Конгресс татар Южного Урала 26 апреля проведет торжественное собрание в Челябинске у памятника поэту Габдулле Тукаю. Программа начнется в 12:00 по адресу: улица Воровского, 26. Запланировано возложение цветов, прозвучит музыкально-литературная композиция, посвященная памяти поэта.

«Отдельным событием станет закладка яблоневой аллеи. Она станет символом дружбы Челябинской области и Республики Татарстан. Деревьям присвоят имена героев произведений Габдуллы Тукая, у каждого дерева установят персональную табличку», — сообщает пресс-служба «КонгрессТатар74».