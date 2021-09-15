В Челябинске восстановят советское световое панно с космической ракетой

Конструкция больше полувека висит на фасаде жилого дома в Ленинском районе





В Челябинске предлагают отреставрировать советское световое панно на фасаде жилого дома по адресу ул. Гагарина, 45. Его установили ещё в 1960-ых годах, в честь первого полета человека в космос. Но последние несколько десятилетий за арт-объектом никто не следит: бесхозные железные конструкции просто висят на стене и покрываются ржавчиной.







Ольга Михайлова работает в соседнем здании в качестве управляющей торгово-офисного комплекса «Уют». Челябинка каждый день видит советский арт-объект. Ещё два года назад у неё появилась идея восстановить его, и недавно Ольга направила заявку на финансирование проекта в фонд сохранения исторического наследия «Внимание». Конструкция заинтересовала сотрудников фонда, и представители организации приехали в город на разведку.

«Восстановить старое световое панно вполне реально. У нас уже есть такой опыт. В Липецке мы выделили средства на реставрацию панно в виде гвоздики и объект был восстановлен. Понадобилось порядка 400 тысяч рублей, но стоимость реставрации панно в Челябинске может в разы отличаться. Кроме того, никто не знает, по какой технологии его нужно восстановить. Нужно сделать исследование объекта и от этого отталкиваться», — рассказала представитель фонда «Внимание» Анна Воронцова ИА «Первое областное».

Восстановить панно вполне реально. Подобный проект реализовали в Липецке Обновленное советское панно вновь украшает дом

По словам Ольги, на демонтаж и восстановление панно в Челябинске может понадобиться около двух миллионов рублей, но сумма приблизительная. Фонд «Внимание» ищет своего специалиста, который мог бы оценить точную стоимость работ.

«Нужно не просто сбросить конструкцию вниз, а аккуратно опустить подъемным краном, проверить, все ли соединения конструкции целые, нужно ли заменить отдельные элементы. Потом в мастерской почистить, покрасить все элементы, вставить лампочки, и аккуратно повесить обратно. Это не займет много времени, но манипуляции стоят немалых средств. Аренда одного подъемного крана обойдется в 16 тысяч за сутки», — объяснила Ольга Михайлова.





Ещё одна важная задача — понять, как изначально выглядело световое панно. Мало кто из жителей видел его в рабочем состоянии. Некоторые пенсионеры смутно помнят, что на доме горели белые, красные и желтые огни. Исходя из этой информации, дизайнеры разработали макет арт-объекта.





К проекту по восстановлению панно подключился глава Ленинского района Александр Орёл. Он встретился с представителями фонда «Внимание», согласился взять на баланс арт-объект и в дальнейшем обеспечивать его электричеством за счет районной администрации. Сейчас Александр ведет переговоры с предприятиями, которые могут помочь в реставрации. Идею восстановления панно поддержал не только глава района, но и главный архитектор города Павел Крутолапов. Павел отметил, что это будет первый случай восстановления советского светового панно в городе, если не считать звезду на Теплотехническом институте.