В Челябинске воспитанники центра «Аистенок» поставили спектакль о бездомной кошке

Постановка стала частью новогоднего праздника для детей, оставшихся без попечения родителей

В Челябинске состоялась премьера детского спектакля «Прекрасное имя — Серая кошка». Историю поставили артисты младшей группы студии «Юные сорванцы» центра помощи детям «Аистенок». В спектакле рассказывается о домашних кошках, у которых есть имена. И о бродяжке серой кошке, которая хочет найти себе хозяина и получить имя. Так что юные артисты со сцены говорят о вере в чудо и милосердии.





В студии «Юные сорванцы» занимаются дети, оставшиеся без попечения родителей. Центр «Аистенок» много лет помогает своим воспитанникам искать себя, развивать творческие навыки. Так и появилась театральная студия. А партнеры проекта оказали большую спонсорскую поддержку.

Так, компания НОВАТЭК 3 года назад взяла шефство над центром «Аистенок». И в этом году устроила настоящий праздник. Во многих учебных комнатах и кабинетах сделали капитальный ремонт. Новые обои, потолки и освещение зрительного зала, как в настоящем театре, — не единственное, чем помог НОВАТЭК центру. Газовая компания исполнила мечты самых маленьких воспитанников. Подарила игрушки, которые дети просили у Деда Мороза. И приготовила всем сладкие подарки.