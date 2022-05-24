В Челябинске вновь начал работать музей истории банков

В экспозиции коллекция старинных монет, антикварные сейфы и сундуки, где хранились купюры

В Челябинск возвращается Музей Банка России. Площадка не работала два года из-за пандемии коронавируса, но с 25 мая вновь начинает принимать посетителей на бесплатные экскурсии.



Музей находится в здании на проспекте Ленина, 58. Дом построен в 1909 году для уездного казначейства, сейчас там находится отделение Уральского главного управления Банка России.

В экспозиции около трех тысяч экспонатов, среди которых коллекция старинных монет, банковская техника, а также антикварный несгораемый сейф с секретным механизмом. Изготовлен экспонат в Санкт-Петербурге еще в конце XIX века. Вес его около 500 кг, он открывается ключом.

Еще один раритетный экспонат — сундук для хранения денег 1911 года. Сделали ящик в селе Лысково Челябинской области.

В центральной части зала воссоздали рабочее место управляющего отделением банка конца XIX — начала XX века. На столе чернильный набор, часы и другие старинные предметы, которые нужны для работы.

Напомним, что Музей Банка России в Челябинске открыт с 2011 года. Недавно сотрудники подготовили экскурсии для желающих. Взрослой аудитории расскажут об истории банковского дела на Южном Урале, а дети смогут изучить коллекцию монет, а потом принять участие в квесте «Найди ошибки».

Музей возможно посетить только в рамках экскурсии, договориться о ней лучше по телефону +7 (351) 267-40-71.

О других шести необычных музеях Челябинска мы рассказывали в подборке.