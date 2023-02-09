В Челябинске в прокат выходит фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Блокбастер от Marvel планируют крутить в феврале

С 17 февраля в мировой прокат выходит новый боевик от студии Marvel — «Человек-муравей и оса: Квантомания». Даты российской премьеры по понятным причинам нет. Но некоторые кинотеатры Челябинска уже сообщили, что будут крутить блокбастер в феврале.



«Человек-муравей и Оса» — часть кинематографической вселенной Marvel. Это уже третий фильм о Человеке-муравье, герое, который может уменьшаться до микроскопических размеров. События происходят уже после «Войны бесконечности» и «Финала».

Показы без точной даты анонсировали в сети «Мягких кинотеатров» (КРК «Мегаполис», ТРК «Фокус» и «Алмаз»). Еще премьера состоится в кинотеатре «Знамя» и киноцентре «Победа». Расписания пока нет.

Дата премьеры может сильно сдвинуться. Так было с показом «Аватара: Путь воды». Сначала премьеру планировали на 15 декабря, но в итоге фантастический экшен Джеймса Кэмерона вышел на экраны челябинских кинотеатров только после январских выходных.