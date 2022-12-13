В Челябинске в прокат выходит фильм «Бывшие. Happy end»

На пять дней раньше российской премьеры, 17 декабря, и только в одном кинотеатре

В субботу, 17 декабря, в Челябинске в прокат выходит фильм «Бывшие. Happy end». Это финальная полнометражная часть культового сериала «Бывшие» (Start, 2018—2021).



Российская премьера картины, которую ждут все поклонники сериала, Любови Аксеновой и Дениса Шведова (исполнители главных ролей) — 22 декабря. Режиссер — Антон Мегердичев, тот самый, который снял главный отечественный фильм уходящего года «Сердце Пармы».



История преодоления зависимости, тяжелая и депрессивная, в «Бывших» разворачивается как страстная, искренняя, почти правдоподобная и про любовь. За это отдельное спасибо Любови Аксеновой, органичной в любом ненормативном состоянии: под веществами, в похмелье, на пике эйфории, в жестокой депрессии, во влюбленности, в бесподобном вранье… «Бывшие» — особенный сериал про зависимость, потому что здесь нет ни кромешного ада, ни иллюзий, ни надежды, только путь, какой он есть. Наверное, поэтому зритель так ждет хеппи-энда?



Премьера состоится в мягком кинотеатре «Мегаполис». Рейтинг ожидания, по данным Kinopoisk, 9,7.