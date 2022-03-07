В Челябинске закрыли каток в парке Гагарина до следующего сезона

Сезон музыкальных вечеров там завершили еще 1 марта

В ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске закрыли каток до следующего сезона. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска.

«Каток в ЦПКиО имени Гагарина в этом сезоне завершил свою работу»,— говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале управления.

Каток в детском парке имени Терешковой сегодня будет работать с 14:00 до 22:00.

Напомним, 1 марта в парке имени Гагарина завершили сезон музыкальных вечеров на катке. Закрытие самого катка отсрочили на неделю.

1 марта каток закрыли до нового сезона в городском саду имени Пушкина.