В Челябинске в память о Петре Мамонове пройдет открытый показ фильма «Остров»

Показ состоится 21 июля в 18:00

В среду, 21 июля, в челябинском центре им. Леонида Оболенского пройдет показ и обсуждение фильма режиссера Павла Лунгина «Остров». Показ проводят в память о скончавшемся недавно Петре Мамонове. Актер ушел из жизни 15 июля, ему было 70 лет.



В фильме «Остров» Петр Мамонов сыграл главную роль — старца отца Анатолия. Во время войны он выстрелил в своего товарища и после, став послушником монастыря, пытается отмолить грех.

В фильме герой Мамонова обладал даром прозорливости и мог исцелять людей силой молитвы. Будучи воцерковленным человеком, Петр Мамонов сначала отказался от роли, так как не считал себя достойным играть святого. Но актер получил благословение на работу от своего духовника и поэтому согласился приступить к съемкам. Позже Петр Мамонов не раз отмечал, что в большей степени играл самого себя.

Показ фильма «Остров» начнется в 18:00. Адрес Кинообразовательного центра им. Леонида Оболенского — ул. Сони Кривой, 38 (вход с торца, высокое крыльцо). Вход свободный.