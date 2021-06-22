В Челябинске в формате ток-шоу обсудят лекарство от рака и жизнь на других планетах

В рамках устного журнала «Язык Эйнштейна» ученые расскажут о последних научных открытиях. А зрители за лучшие вопросы получат подарки

В Челябинске 29 июня состоится первый летний выпуск журнала «Язык Эйнштейна», посвященный искусственному солнцу, первому ускорителю частиц для лечения рака, квантовой связи столиц России и новому способу выявить жизнь на других планетах. Устный журнал «Язык Эйнштейна» — научно-популярный проект Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Раз в месяц на уютной кухоньке центра встречаются ученые разных сфер и делятся последними новостями, открытиями или наблюдениями. Получается что-то среднее между стендапом, «Прожекторомпэрисхилтон» и шоу Урганта. Зрители за беседой следят из большого зала, поэтому вмешиваться в ход обсуждений не могут. Свободное общение со спикерами проходит обычно после встречи. И, кстати, зрители, которые зададут самые интересные вопросы ученым, получат подарки. 29 июня в 19:30 на кухне ИЦАЭ встретятся физик из ЮУрГУ Александр Герасимов, биолог, зав. лабораторией Уральского научно-практического центра радиационной медицины Евгения Блинова и Лия Захарова, пресс-секретарь областного центра онкологии и ядерной медицины. Вести беседу будет журналист Рифат Абдрашитов. ИЦАЭ находится по адресу: ул. Энгельса, 107. Число зрителей в зале ограничено, вход бесплатный, но регистрация обязательна. Отправить заявку на участие можно на TimePad.