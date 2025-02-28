В Челябинске в девятый раз пройдет фестиваль короткометражек «Человечное кино»

Режиссеры покажут грани жизни через призму кинокамеры

В апреле в Челябинске девятый раз пройдет фестиваль «Человечное кино». Это фестиваль, где режиссеры и студенты представляют свои дебютные работы длиной до 30 минут. Новый сезон проанонсировали организаторы.

Традиционно на фестивале пройдут конкурсы игрового и неигрового короткого метра, презентации кинопроектов, научная конференция «Кино на ощупь: XXI век», а также мастер-классы по теории и практике кино. Из сюрпризов обещают две лаборатории: по анимации и анализу фильмов. Последнюю назвали «Кино на коврике»: участники будут рассматривать несколько подходов и школ анализа фильмов, а затем учиться делать разбор самостоятельно.

Прием заявок от режиссеров с 18 до 40 лет идет до 10 марта. Тема фестиваля — «Фильмы о людях для людей, о человеке для человека». От участников ждут картины, которые показывают жизнь человека во всем ее многообразии. Жюри будет оценивать не только фильмы, но и игру главных актеров, монтаж, операторскую работу.

Сам фестиваль пройдет с 3 по 7 апреля.